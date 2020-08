Damit die Region vor kommenden Unwettern gefeit ist, haben sich die Feuerwehren Rennweg am Katschberg und St. Peter/Oberdorf in Kärnten zusammengetan und ein Depot an Sandsäcken angeschafft. Rund 500 Säcke haben die fleißigen Helfer für den Ernstfall gefüllt. Gelagert werden sie am Bauhof der Gemeinde.