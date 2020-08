Gesundheitsreferentin Beate Prettner will bundesweit umgesetzt sehen, dass sich Gäste in Lokalen registrieren. Das würde die Nachverfolgung von Infektionsketten erleichtern. Außerdem fordert sie mehr Personal für den Einsatz an den Kärntner Grenzen. „Immerhin beschützen wir die Republik!“, so Prettner.