Der Flughafen Wien hat im Lockdown-Quartal zwischen April und Juni einen Verlust von 34,3 Millionen Euro geschrieben. Im zweiten Quartal des Vorjahres machte der Airport noch einen Gewinn von 57,5 Millionen Euro. Stand Ende März noch ein Gewinn von 16,1 Millionen Euro zu Buche, beträgt der Verlust zum Halbjahr nun 18,2 Millionen Euro. Der Umsatz brach in der ersten Jahreshälfte um mehr als 50 Prozent ein. Vorbei sind auch die Passagierrekorde, rund 6000 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Der Flughafen erwartet über hundert Millionen Euro an Coronahilfen von der Regierung.