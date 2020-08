Im Erfolgsfall gegen Lyon würde auf Karim Adeyemi und Co. am Samstag ein Duell mit Real Madrid oder Inter Mailand warten. Der Nachwuchs der beiden europäischen Großclubs ermittelt in Anschluss an Salzburgs Partie im Colovray Sportzentrum einen Halbfinalisten. Das Finale steht am 25. August auf dem Programm. Der regierende Champion kann den Titel nicht verteidigen. Der FC Porto scheiterte im Februar im Play-off um den Achtelfinaleinzug im Elferschießen an Salzburg. Die Mozartstädter schalteten in Folge auch Derby County aus.