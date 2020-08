Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf und gab via Funk eine Fahndung durch. Nach einigen Verwaltungsübertretungen und einem ersten Schleudermanöver fuhr der Mann in der Gabelsbergerstraße in Richtung des Nelböck-Viadukts. Die nächste Kreuzung durchquerte er wiederholt bei Rot, allerdings fuhr von rechts kommend ein weiterer Polizeiwagen in die Kreuzung ein.