Völlig zerstört wurde eine Teichanlage in Machuli durch übergetretene Bäche. Außerdem wurden ein Wirtschaftsgebäude und in Moschitz ein Keller überflutet. Auch die FF St. Donat hatte einiges zu tun: Pumparbeiten in Kellern, Aufräumarbeiten nach Windschäden und die Beseitigung von Hochwasser in Unterführungen. Im Görtschitztal blockierten umgestürzte Bäume die Seeberg Straße.