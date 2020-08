Der linke Senator Bernie Sanders warnte in seiner Rede vor den laut US-Demokraten verheerenden Folgen einer Wiederwahl Trumps: „Bei dieser Wahl geht es um den Erhalt unserer Demokratie.“ Bei dem Parteitag küren die Demokraten Joe Biden zu ihrem Präsidentschaftskandidaten, der am 3. November gegen den republikanischen Amtsinhaber Trump antritt. Die Nominierung soll am Dienstagabend erfolgen.