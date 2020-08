Fünfter Sieg in Barcelona, der vierte in Serie auf dem Circuit de Catalunya. Und das nach dem Reifendesaster in der Woche zuvor in Silverstone. Klar, dass „Direktor“ Toto Wolff seinem Sechsfach-Champion Lewis Hamilton wieder die Bestnote verlieh. „Lewis ist in einer eigenen Liga gefahren. Er kontrollierte das Rennen und hat eine fantastische Leistung abgeliefert. Er hat extrem gut auf seine Reifen geachtet, und seine Entscheidung war goldrichtig, im letzten Stint auf die Medium-Reifen zu setzen“, freute sich auch der Mercedes-Teamchef über das fantastische Comeback der Silberpfeile.