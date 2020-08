Die Entschädigung, die ihr geboten worden sei, habe sie nicht zufriedengestellt. Also baute das Bauunternehmen die vierspurige Brücke im Zentrum der Stadt um ihr Haus herum. Als sie Anfang August eröffnet wurde, ging der Vorfall zuerst in den sozialen Medien in China viral, auch internationale Medien berichteten. Das Haus, an dem sich nun die vierspurige Straße teilt, wurde zur Attraktion für Touristen, wie Filmaufnahmen chinesischer Sender zeigen.