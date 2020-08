Nach dem 2:8-Debakel gegen den FC Bayern muss sich der deutsche Fußball-Nationaltormann Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona einem Eingriff unterziehen. Der 28-Jährige werde am Dienstag an der Patellasehne im rechten Knie operiert, teilte der Klub am späten Montagabend mit. Ter Stegen habe während der abgelaufenen Saison mehrfach Probleme mit dem Knie gehabt, hieß es.