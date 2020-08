In der Angelegenheit gibt es noch ein weiteres damit zusammenhängendes Verfahren. Denn der Wandel hat auch eine Sachverhaltsdarstellung an die zuständige Magistratsabteilung 62 geschickt, da man eben der Meinung ist, dass Straches Hauptwohnsitz nicht wie behauptet in Wien ist. Man muss in Wien wohnhaft sein, um bei der Wien-Wahl antreten und auch wählen zu können.