Der iranische Fußballverband (FFI) muss seinem ehemaligen Nationaltrainer Marc Wilmots eine Abfindung in Höhe von über sechs Millionen Euro zahlen. Dies sehe ein Urteil des Weltverbandes FIFA vor, der FFI wolle jedoch Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS einlegen, kündigte ein FFI-Anwalt laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Montag an.