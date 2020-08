Bisher lief’s für Kevin bei Sturm durchwachsen: 12 Spiele, ein Assist, aber kein Tor - das soll sich ändern! „Neuer Trainer, neue Chance - für jeden! Da will man sich zeigen. Aber es geht nicht um mich - sondern um das Konstrukt Mannschaft. Das muss besser werden.“30 ScorerpunkteAcht Tore und zehn Assists sind „Frieses“ Scoring-Rekord in Österreich bei der Austria vor drei Jahren: „Ich hatte aber schon bessere Statistiken bei den Bayern Amateuren, wo alles nur nach vorne gegangen ist und man nur Danke sagen musste. Da hatte ich 30 Torbeteiligungen. Da waren aber auch Kracher wie Emre Can, Alessandro Schöpf, Pierre Emile Hojbjerg, Mitchel Weiser im Team. Natürlich geh ich mit dem Ziel in die Saison, dass es vorne wieder ordentlich kracht. Ich hab den Vorteil, dass ich den Trainer und die Philosophie kenne und wir mit diesem System schon einmal sehr erfolgreich waren. Ich bin positiv gestimmt, dass es heuer ganz anders sein wird als in der letzten Saison.“