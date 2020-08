Gleich mehrere positive Effekte

Die Kosten betrügen nur etwa ein Fünftel der Kurzarbeitskosten in der Corona-Krise. „Besseres Arbeitsumfeld, produktiveres Arbeiten, weniger Krankenstände“, bringt Gerstorfer die Effekte der 4-Tage-Woche auf den Punkt. Wobei die meisten Arbeitnehmer laut Umfragen ein verlängertes Wochenende einem freien Tag unter der Woche vorziehen würden. Natürlich sollen auf die Weise auch mehr Arbeitslose in Beschäftigung gebracht werden.

In einigen Kollektivverträgen, zum Beispiel im Handel, ist die Vier-Tage-Woche schon jetzt möglich, allerdings unter gleichzeitiger Ausdehnung der Tagesarbeitszeit auf zehn Stunden. So ein Modell meint die SPÖ allerdings nicht.