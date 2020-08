Mordalarm im bulgarischen Rotlichtmilieu um einen Österreicher: Weil sie ihren „Kunden“ in der Hafenstadt Warna in Ruhe ausrauben wollte, soll eine Prostituierte dem 35-Jährigen einen Drogenmix verabreicht haben. Ein tödlicher Cocktail – der Student verstarb. Die Verdächtige und zwei Komplizen sind in Haft!