Vertrag erst verlängert

Zinedine Zidane scheint aber langfristig zu denken. Laut „Sportbible“ will er Ramos sukzessive ersetzen. Und das am liebsten mit Upamecano. Der erst 21-Jährige ist, nicht zuletzt dank seiner Gala-Vorstellung im CL-Viertelfinale gegen Atletico Madrid, gerade dabei, seinen Marktwert in die Höhe schnellen zu lassen. Kein Wunder, dass Klubs wie Real ihn haben wollen. Die Hürde dabei: Upamecano hat seinen Vertrag bei den Leipziger Bullen erst verlängert. Dieser läuft jetzt bis 2023. Laut „Bild“ ist der Vertrag aber mit einer Ausstiegsklausel versehen.