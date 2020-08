Die blockhealth GmbH aus Linz brachte mit Vivellio zuletzt eine App auf den Markt, die die digitale Arzt-Patienten-Kommunikation erleichtern soll. Fasererzeuger Lenzing AG und Palmers stellten eine Maskenproduktion in Wiener Neudorf auf die Beine. Der digitale Gesundheitsassistent namens Symptoma mit Sitz in Attersee wurde sogar von der EU-Kommission ausgezeichnet, weil der Chatbot des Unternehmens eine enorm hohe Trefferquote bei der Einschätzung darüber hat, ob jemand am Coronavirus erkrankt ist oder nicht.