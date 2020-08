Neben Festspielgrößen wie Arturo Toscanini, der 1937 in die USA emigrierte, liegen auch weniger bekannte Künstler. Beispiel: Die jüdische Sängerin Margit Bokor. Sie 1934 debütierte bei den Festspielen. Nach dem Anschluss konnte sie nach Amerika flüchten. Dort ergatterte sie Opernengagements. Andere hatten weniger Glück. Die Nazis brachten die Violinistin Alma Rosé ins KZ Auschwitz. Dort leitete sie das Orchester, bevor sie 1944 an einer Krankheit verstarb. Eine ihrer damaligen Musikerinnen war Anita Lasker-Wallfisch. Sie berichtete erst am Samstag in einer Festspielrede über die Zeit im Lager. Von ihr stammt auch das Zitat über Rosé: „An ihrer Wiege stand Gustav Mahler, an ihrer Bahre Josef Mengele.“