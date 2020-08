Wirtschaft von Produktionsbetrieben abhängig

Die Arbeitsniederlegungen breiten sich wie ein Flächenbrand aus und sollten am Montagabend in einer neuen Großkundgebung auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk münden. Die Betriebe sind die Achillesferse der Wirtschaft in der Ex-Sowjetrepublik. Wenn sie nichts mehr produzieren und kein Geld verdienen, ist die Staatsmacht bald am Ende, wie ein Minsker Analyst betont.