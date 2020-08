Prestigeprojekt Dritte Liga

Premiumprojekt von fan.at wird die „Dritte Liga“, also die umfangreiche Berichterstattung über die Regionalliga Ost. Live-Übertragungen, Analysen, Studio-Talks - Reporter und Kommentator Marco Cornelius schnürt für die „Dritte Liga“-Fans ein Paket, das diese mit der Zunge schnalzen lässt. „Es wird pro Woche fix ein Live-Spiel am Freitag geben. Vielleicht auch noch eines am Samstag. Los geht’s schon am kommenden Freitag mit dem Spiel des Wiener Sport-Clubs gegen ‚Corona-Meister‘ Marchfeld Mannsdorf auf krone.at und krone.tv sowie fan.at und den Social Media Kanälen. Das wird gleich zu Beginn eine gute Partie. Die Fans können sich auf üppige Berichterstattung freuen“, so Cornelius.