Putzen und Schlichten von Paletten – diese „erniedrigende Arbeit“ musste vor einem Jahr ein gebürtiger Ägypter (40) in Graz erledigen. Dazu wurde er verdonnert, weil er zu spät erschienen war. An seiner Stelle wurde sein in Graz als U-Boot lebender Landsmann (damals 26) zum Prospektverpacken eingeteilt.