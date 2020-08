In der ersten Phase, die 2019 über die Bühne ging, wurden für das kasachische Skigebiet, das ins Deutsche übersetzt so viel wie „Märchenwald“ heißt, ein 20.000 Quadratmeter umfassender Speicherteich, zwei Pumpstationen und acht Propellermaschinen installiert. Dieses Jahr soll mit der zweiten Phase die Fertigstellung des Projektes erfolgen. Dabei werden unter anderem eine Container-Pumpstation, Feld- und Wasserleitungen sowie zehn weitere Propellermaschinen aufgebaut. Auf 16 Skipisten, die eine Gesamtlänge von 13 Kilometer umfassen, können Gäste dann über Kunstschnee „made in Austria“ wedeln. Und das in unmittelbarer Nähe zur Millionenmetropole „Almaty“.