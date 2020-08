„Hallo, Herr Messi? Was führen Sie da als angeblich bester Spieler der Welt auf? Das ist eine Katastrophe!“ Peter Frauneder, Sportchef der Kronen Zeitung, zeigt sich in dieser Ausgabe von „Krone oder Kasperl“ wieder einmal geladen. Nicht nur den FC Barcelona nimmt er ins Visier. Themen diesmal außerdem: der „Krach“ zwischen Herbert Prohaska und Andi Ogris, das höchst turbulente MotoGP-Wochenende in Spielberg, der sensationelle Werdegang von RB Leipzig, die langweilige Formel 1 und der in New York „eingesperrte“ Dominic Thiem (alles im Video oben).