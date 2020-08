Ein außergewöhnlicher Wanderunfall ereignete sich am Montagvormittag im Tiroler Unterland! Eine Deutsche (43) war mit einer „Pferdetrekking-Gruppe“ unterwegs und führte einen Wallach am Zaumzeug über eine kleine Holzbrücke. Das Tier stürzte, blieb unter der Brücke stecken, geriet in Panik und verletzte dabei die Frau.