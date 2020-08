Die Anrainer in Engelhartszell wehrten sich gegen das Museum, der Baubeginn verzögerte sich stark - erst hätte Anfang des Jahres, dann im Mai gestartet werden sollen. Jetzt ist der Spatenstich am kommenden Freitag, den 21. August. Dadurch verschiebt sich auch die geplante Eröffnung auf Oktober 2021. Doch Kunsthändler Josef Schütz ließ sich von den Widrigkeiten nicht von seiner Vision abbringen: Um bis zu vier Millionen Euro errichtet er das erste Null-Energie-Museum und will damit neben den Oberösterreichern auch die Kreuzfahrttouristen in Engelhartszell und die Kurgäste aus dem nahen Bad Füssing (D) anlocken. Entworfen hat das Schütz Museum Engelhartszell der Linzer Architekt Thomas Blazek.