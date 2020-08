Um möglichst viele Abstriche von Kroatien-Rückkehrern machen zu können, stockt das Rote Kreuz Salzburg die Drive-In-Station beim Stadion Kleßheim mit Personal auf, eine weitere Drive-In-Station in der Nähe der Stadt Salzburg wird ab morgen, Dienstag, temporär aktiv sein. Jene in Schwarzach (Pongau) und beim Tauernklinikum in Zell am See (Pinzgau) sind wie gewohnt in Betrieb.