Stich in linke Schulter

Der 21-Jährige soll Chiara H. in den Keller gezogen und sie dort mit einem etwa zehn Zentimeter langen Messer attackiert haben. Von der Tatwaffe fehlt allerdings noch jede Spur. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen wir von einem Stich in die linke Schulter aus“, so der Welser Staatsanwalt Christoph Weber.