Das zeigt, wie lukrativ man in der höchsten Tennis-Liga verdienen kann. Allein der Einzug in den Hauptbewerb bringt der 24-jährigen Barbara Haas immerhin 61.000 US-Dollar (51.500 Euro) an fixem Startgeld. Für die Linzerin ist es sogar ihr Karriere-Preisgeld-Rekord. Vor vier Jahren hatte Haas in New York den Hauptbewerb der Top-128 erreicht, dafür 42.540 Dollar erhalten. Nun gibt es sogar knapp 19.000 Dollar mehr.