„Es war um kurz nach 19 Uhr, als der Hagel sehr stark wurde und es auf einmal gerumpelt hat“, so Fälbl zur „Krone“. Auf Höhe Scheifling in der Steiermark passierte es. „Der Zugführer ist cool geblieben, hat die Situation toll gemeistert. Als die Lok zum Stillstand kam, kam er sofort zu uns und fragte, ob es allen gut geht.“ Es dürften viele Schutzengerln an diesem Abend aktiv gewesen sein, den verletzt wurde niemand.