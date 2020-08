Eine gewaltige Aufgabe für alle Mitarbeiter des Arbeitsmarktservice. 704 Planstellen gibt es in der Steiermark (davon sind etwa 30 Personen in Ausbildung), vor drei Jahren waren es noch 721. Damit komme man nicht aus, heißt es ganz klar aus der Landesgeschäftsstelle in Graz. „Personell sind wir an der absoluten Belastungsgrenze.“ Viele erfahrene Kollegen gehen zudem in Pension.