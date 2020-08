Am 10. März erhielten die Studierenden der FH Burgenland eine E-Mail in der verkündet wurde, dass der Unterricht ab sofort online stattfinden wird. Der erste Schock saß bei Theresa Schultz tief. „Ich hatte Angst, dass ich mein Studium nicht abschließen könnte“, erzählt sie. Doch ihre Sorgen, waren unbegründet. Dank rascher technischer Umstellungen und perfekter Betreuung auch aus der Ferne, konnte die junge Frau all ihre Prüfungen erfolgreich absolvieren. „Das war nur aufgrund des guten Miteinanders möglich. Jeder hatte Verständnis wenn es doch mal kleinere Schwierigkeiten gab“, so Schultz.