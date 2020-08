Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Ingrid Kiefer, Leiterin der Risikokommunikation bei der AGES, haben in einer Sprechstunde in Linz Fragen von KinderUni-Studierenden zur Corona-Krise beantwortet. Anschober äußerte sich nicht nur zum neuen Ampelsystem, er erklärte dem interessierten - und mitunter besorgten - Nachwuchs auch, wie das Virus zu seinem Namen kam, wie man sich am besten vor einer Ansteckung schützt und warum es wichtig ist, Verschwörungstheoretikern den Wind aus den Segeln zu nehmen.