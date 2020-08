Der folgenschwere Canyoning-Unfall ereignete sich am Montag gegen 11 Uhr in der Taxaklamm in Erpfendorf (Bezirk Kitzbühel). „Nachdem der Guide alle Gruppenmitglieder abgeseilt hatte, war letztlich er selbst an der Reihe. Dabei stürzte er aus bisher unbekannter Ursache mehrere Meter in die Tiefe“, erklärt ein Polizist auf „Krone“-Nachfrage.