Bei der Einvernahme durch die Polizei gab der Beschuldigte an, sein 14-jähriger Bekannter sei von einer 25-köpfigen Gruppe attackiert worden. Daraufhin dürfte er mehrmals mit der Gaspistole um sich geschossen haben. Sechs Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wurden durch das Reizgas im Gesicht, an den Augen, sowie im Rachenbereich verletzt. Zwei befanden sich am Montag noch im Spital. Der 47-Jährige und der 14-Jährige flüchteten anschließend mit einem Wagen. Dabei soll der Jüngere aus dem Autofenster geschossen haben. Durch die Nummerntafeln konnte das Duo rasch ausgeforscht werden.