Möbelhandel floriert

Am besten präsentiere sich die Lage im Möbelhandel. Viele Tiroler seien zu Hause und kümmern sich um ihre vier Wände. Sie richten sie neu ein oder renovieren. Das spüre auch die Sparte Gewerbe und Handwerk. Düster sehe es hingegen nach wie vor in der Textilbranche aus: „Sie leidet unter dem größten Umsatzverlust“, so Wetscher. In Zahlen gießen könne man derzeit nichts. „Dafür ist es noch zu früh. Ende August sollten wir die Bilanz für den Sommer auf dem Tisch haben“, betont der Obmann.