„Government to government“

Der Beschaffungsvorgang wird in jedem Fall ein „Government to government-Deal“, betont das Verteidigungsministerium. Keine Direktverhandlungen mit Firmen, keine Lobbyisten, keine Schmiergeldzahlungen wie bei dem Eurofighter-Debakel. Sondern ein Geschäft zwischen Österreich und einer anderen Regierung, die uns Hubschrauber verkauft. Soweit der Plan.