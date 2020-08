Der Wettergott gönnt den steirischen Einsatzkräften im Moment einfach keine Verschnaufpause. Der durchnässte Boden kann den neuerlichen Starkregen vielerorts einfach nicht mehr aufnehmen. Immer wieder kommt es deshalb zu Hangrutschungen, was wiederum zu einigen Straßensperren (wie etwa gleich an zwei Stellen der B317 in St. Marein bei Neurmarkt oder an der L502) führte. In den Bezirken Murau und Weiz stehen bereits Soldaten des Bundesheeres im Katastropheneinsatz und helfen etwa bei der Reparatur von Brücken.