Die Bayern-Profis wissen, wem sie das mit zu verdanken haben - besonders in der Ausnahmesituation der Coronakrise. „Großes Lob an Holger Broich und das ganze Trainerteam, wie sie das alles geplant haben in der Spielpause mit dem Cyber-Training“, sagte Abwehrspieler Jerome Boateng vor dem Lyon-Spiel, auf das sich das Team mit Trainer Hansi Flick am Montag mit einer geheimen Übungseinheit vorbereitete.