Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit, und zwar schon zum 15. Mal. Diesmal war die Künstlerin Edda Rosa Clausen mit der Gestaltung der Serviette betraut worden. Die gebürtige Deutsche, die seit 2012 am Ossiacher See lebt, setzte bei ihrem Kunstwerk auf eine spielerische Abstraktion der Blütenpracht. Im Gemeindeamt sind derzeit ihre Werke ausgestellt.