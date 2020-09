Eine Liebeserklärung und tiefe Dankbarkeit

Genussvoll, intensiv und sinnlich – so präsentiert die in einer Schwarzataler Bergsteigerfamilie aufgewachsene Autorin Eva Gruber sorgfältig ausgesuchte und zu allen Jahreszeiten selbst erprobte Wanderungen. In ihrem jüngsten Buch „Semmering, Rax und Schneeberg: Die schönsten Wanderungen in den Wiener Alpen“ macht sie Lust auf magische Wandererlebnisse. Es ist der Duft, der Klang und der Anblick der Berge, an dem uns Eva Gruber teilhaben lässt: Plateaus mit großartigen Ausblicken, schroffe Felsen, romantische Schluchten und idyllische Almen.