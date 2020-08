18 Kilo hat Rebel Wilson eigenen Angaben zufolge bereits abgespeckt. Ein Erfolg, der sich nicht nur auf der Waage bemerkbar macht, sondern auch an ihren Kurven. Diese verpackte die Australierin, die mit etwas mehr auf den Hüften unter anderem als „Fat Amy“ in den „Pitch Perfect“-Streifen zu sehen war, nun in ein sommerlich gelbes Kleidchen mit XXL-Ausschnitt.