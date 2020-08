Die Polizei fahndet nach einer jungen Unbekannten, die bereits am 22. und 23. Juli in Sportfachgeschäften in der Steiermark und in Kärnten Bekleidung im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben soll. Nun wurde ein Fahndungsfoto aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.