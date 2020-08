Jener unbekannte Täter, der in der Nacht von 18. auf 19. Juli ein wegen Sanierungsarbeiten aufgestelltes Verkehrszeichen samt Betonsockel wie berichtet in Spittal/Drau auf einen unmittelbar daneben abgestellten Pkw warf und diesen dadurch schwer beschädigt hatte, konnte nach umfangreichen Ermittlungen ausgeforscht werden. Im Rahmen der Vernehmung, gab der 17-jährige Spittaler an, sich an nichts mehr erinnern zu können.