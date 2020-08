App Stores und Spielemärkte funktionieren ähnlich

Misst Epic Games also mit zweierlei Maß? Betrachtet man die Funktionsweise von Smartphone-App-Stores und Konsolen-Spielemärkten, drängt sich diese Vermutung geradezu auf. Am Smartphone bestimmen Apple und Google, welche Software über ihre Plattformen vertrieben wird - und behalten einen 30-Prozent-Anteil ein, wenn eine App oder ein virtuelles Extra in einer App verkauft wird. In der Konsolenwelt kontrollieren Microsoft, Nintendo und Sony, welche Software über ihre Spielemärkte verkauft wird - und behalten ebenso eine Provision ein, wenn etwas verkauft wird.