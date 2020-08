Der Steirer, der in der Rückrunde an den FC Schalke verliehen war, bereitet sich mit den Schwaben auf die neue Saison vor. Alle Wogen scheinen geglättet, heißt es im „kicker“ (Montagsausgabe). „Ich will ein wichtiger Teil der Mannschaft sein und dass wir erfolgreich sind“, sagte Gregoritsch.