Seit Jahren ist Andy Lee Lang Österreichs Aushängeschild, wenn es um Rock ‘n‘ Roll geht. Jetzt hat er Max Schmiedl im Keller der „Krone“ einen Besuch abgestattet und dabei offen über die Highlights und Rückschläge in seiner Karriere gesprochen. Wie der Vollblutmusiker auch ohne Hit international erfolgreich wurde, warum sein Aufstieg auch viel mit Glück zu tun hatte, was er über die Corona-Maßnahmen denkt und warum er während eines Burn-Outs seinen Job gehasst hat, erfahren Sie in der brandneuen Folge von Stiegenhaus West, zu sehen im Video oben.