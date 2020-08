Abseits der Bevölkerungsentwicklung hat die Landesstatistik auch noch weitere interessante Phänomene entdeckt. Eines davon: Auch wenn die Frauen mit 51,1 Prozent noch die „Überhand“ in Salzburg haben, ist ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in den letzten fünf Jahren dennoch um 0,2 Prozent gesunken. Ein Plus von 3,3 auf 17,7 Prozentpunkte ließ den Anteil an in Salzburg lebenden Menschen aus dem Ausland ebenfalls wachsen.