In der Nacht auf Montag ist, wie berichtet, ein Railjet der ÖBB auf dem Weg von Villach nach Wien kurz vor dem Bahnhof Scheifling (Steiermark) wegen einer Mure entgleist. 200 Fahrgäste mussten in einen Ersatzzug umsteigen. Im Zug saß auch der Wiener Kabarettist Christoph Fälbl, der am Sonntag um 19 Uhr in Villach in den Railjet eingestiegen war. Fälbl postete auf Facebook, dass zum Glück alles gut gegangen sei, und bedankte sich beim Lokführer für dessen geistesgegenwärtige Reaktion.