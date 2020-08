Man muss sich vor Auge führen, was Rossi in dem Moment passierte: Ein 150 Kilogramm schweres Motorrad kam auf ihn zugeflogen, mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern und raste 50 Zentimeter vor Rossis Gesicht vorbei. Ein Riesenglück. Rossi fuhr nach dem Vorfall in die Boxengasse und vergrub seinen Kopf in seinen Händen. „Ich war gerade mit Vinales unterwegs, vor einer Kurve in der Abbremsphase, dann sah ich einen Schatten kommen, ich dachte, es sei ein Hubschrauber“, meinte Rossi.