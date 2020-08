Am Dienstag veröffentlicht Microsoft die neueste Ausgabe seines „Flight Simulator“ für den PC - und sorgte mit fast fotorealistischer Optik schon im Vorfeld für Staunen. Aber wie gut ist die auf Basis von Satellitendaten in Microsofts Rechenzentren generierte Grafik wirklich? krone.at-Redakteur und Privatpilot Paul Tikal machte den Test: Er hob zum Rundflug über Wien ab - einmal in der realen Welt an Bord einer Aquila A211 (links) und einmal als Pilot der sehr ähnlichen Diamond DA20 in der virtuellen Welt des „Flight Simulator“ (rechts). Im Video sehen Sie die Gegenüberstellung.